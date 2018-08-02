В Госдепе приветствовали удаление подозрительных аккаунтов в Facebook

Госдеп приветствовал решение компании Facebook об удалении нескольких аккаунтов, управляемых из-за пределов США. Об этом заявила официальный представитель американского внешнеполитического ведомства Хизер Науэрт.

По ее словам, удаленные аккаунты разжигали «рознь и насилие» в США.

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«Мы призываем все технологические компании применить такой же решительный подход к этой...проблеме», — отметила она.

Ранее руководство социальной сети Facebook уведомило американские власти, что выявило и удалило десятки аккаунтов, которые отличались «скоординированным недостоверным поведением».

Отмечается, что из социальных сетей Facebook и Instagram удалены 32 страницы и аккаунта. По словам руководства соцсети, данные страницы обманывали пользователей, а ведущие их лица скрывали свои личные данные и цели действий.