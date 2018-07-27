В Британии подтвердили переговоры с Эквадором по Ассанжу

Власти Соединенного Королевства заявили, что в настоящее время ведут переговоры с Эквадором в связи с дальнейшим пребыванием основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа в посольстве на территории Лондона. Об этом сообщает Reuters.

Отмечается, что эта тема не поднималась в ходе последнего визита эквадорского президента в Великобританию.

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«Представитель британского правительства сказал, что переговоры по Ассанжу идут», — говорится в сообщении.

Ранее президент Эквадора Ленин Морено подтвердил, что основателю организации WikiLeaks Джулиану Ассанжу придется покинуть посольство его страны в Лондоне.