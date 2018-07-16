Booking.com подтвердил изменение работы в Крыму

Сервис Booking.com подтвердил, что изменил работу сайта и процесса бронирования таким образом, чтобы пользователи, который хотят забронировать номер на территории Крыма, могли сделать это только в рамках деловой поездки,передает РИА «Новости».

«Как голландская компания, предлагающая свои услуги с территории Нидерландов и имеющая там веб-сайт, Booking.com скорректировала работу веб-сайта и процесса бронирования, чтобы быть уверенной, что пользователи, которые хотят забронировать объект размещения в Крыму, смогли сделать это при условии, что их целью является только бизнес-путешествие», — пояснили в пресс-службе компании.

Ранее сообщалось, что сервис Booking.com ограничил возможность бронирования в Крыму, теперь забронировать отель можно только для рабочих поездок.