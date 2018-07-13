Песков прокомментировал сообщения о готовности Москвы выдать Сноудена

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в интервью RT опроверг появившиеся в СМИ сообщения о якобы готовности Москвы выдать американской стороне бывшего сотрудника агентства национальной безопасности США Эдварда Сноудена.

«Нет, абсолютно нет, об этом не может быть и речи», — сказал Песков.

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Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что российская сторона никогда не обсуждала с администрацией президента США Дональда Трампа тему выдачи бывшего сотрудника агентства национальной безопасности Эдварда Сноудена.

Россия предоставила Сноудену временное убежище сроком на год при условии, что он прекратит свою деятельность против США. В январе 2017 года вид на жительство Сноудену был продлен до 2020 года.