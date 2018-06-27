Facebook передумала раздавать интернет с помощью дронов

Компания Facebook отказалась от сольного проекта Aquila, в рамках которого планировала создавать и запускать дроны, раздающие интернет. Об этом сообщает «Би-би-си».

Aquila появился в 2014 году, когда крупные техкомпании начали соревноваться друг с другом в сфере запуска летательных аппаратов, призванных раздавать интернет по воздуху. Изначально Facebook планировала самостоятельно разрабатывать дрон, сделала несколько пробных запусков, но в конце концов отказалась от проекта.

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В результате офис Aquila в Великобритании был закрыт, а 16 сотрудников, работающих над разработкой коптера, уволены.

Ранее стало известно, что в Минтрансе предложили сбивать дроны за несанкционированные полеты.