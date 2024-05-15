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Бездетная россиянка получила материнский капитал и потратила его на погашение долгов

В ХМАО будут судить женщину, которая получала неположенные ей соцвыплаты

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Depositphotos

Жительница Нижневартовска предстанет перед судом по обвинению в мошенничестве при получении выплат, сообщили в пресс-службе СУ СК по ХМАО — Югре.

По версии следствия, бездетная женщина решила обмануть государство и обратилась к неустановленному лицу, чтобы получить свидетельства о рождении детей. За денежное вознаграждение ее сообщник принес в московский ЗАГС поддельные документы, после чего мошенница получила свидетельства о рождении двух детей. Таким образом она стала обладательницей материнского капитала.

В 2023 году женщина направила 693 тыс. рублей на улучшение жилищных условий, оплатив ими часть долга по кредитному договору. Кроме этого, более года вартовчанка получала ежемесячные пособия по уходу за детьми и причинила государству ущерб в размере полумиллиона рублей. Во время расследования уголовного дела она вернула в бюджет более 1 млн рублей.

«Вместе с тем, это не является основанием для освобождения от уголовной ответственности. По уголовному делу следователем собраны достаточные доказательства, расследование завершено, уголовное дело в отношении обвиняемой направлено в суд», — рассказали в следственном комитете.

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