Российские медики заявили о росте числа пациентов с ожирением

Российские медработники столкнулись с ростом числа пациентов с ожирением или с избыточным весом. Причину такой тенденции они видят в доступности фастфуда и росте количества стрессовых ситуаций. Это показал опрос «Актион Медицина» (входит в группу Актион), с результатами которого ознакомилась «Газета.Ru».

Большинство респондентов — 88% — ответили, что таких пациентов становится больше, при этом 10% медработников считают, что доля пациентов с ожирением не меняется из года в год, а 2% уверены, что их доля сократилась за последнее время.

Подавляющее большинство — 80% — считают, что причина в доступном фастфуде, 62% уверены, что виноват рост количества стрессовых ситуаций, 30% обвиняют удаленный график работы, а 18% — последствия пандемии COVID-19. Судя по комментариям, некоторые медики считают, что «снижены госты по производству продуктов, надо вернуть госты времен СССР», а также на набор лишнего веса влияет «прием антидепрессантов и нейролептиков, воздействующих на эндокринную систему».

Более половины медработников — 58% — ответили, что исправить все может санпросвет, 40% уверены, что поможет улучшение качества проведения диспансеризации, а 35% — что увеличение акцизов на товары, которые негативно влияют на здоровье (сахаросодержащие напитки, табак, алкоголь и пр).

Комментарии врачей говорят о том, что наиболее важными являются санпросветработа и пропаганда ЗОЖ, а также широкий доступ к материалам о правильном питании, улучшение качества диспансеризации, платное медицинское обслуживание, доступная психологическая помощь.

«Эпидемия ожирения продолжает активно распространяться по миру и уже опережает прогнозы, которые специалисты делали всего два года назад. Россия не исключение, хотя в процентном соотношении мы где-то в середине общемирового рейтинга: в стране живет около 25% женщин с ожирением и 24% мужчин (во всех исследованиях к ожирению относят индекс массы тела от 30 кг/м2 и выше). Поэтому врачи, особенно в амбулаторном звене — первые, кто видят рост числа пациентов с избыточным весом и ожирением. Показательно, что в списке причин медработники называют и отсутствие свободного времени для занятий спортом из-за высокой занятости на работе. Подавляющее большинство респондентов верит в силу санпросвета — 58% врачей и медсестер считают, что усиленная работа с пациентами, социальная реклама и другие подобные меры помогут повысить осознанность и увеличить количество пациентов с нормальным весом. Некоторые из них считают, что подействуют только радикальные меры — полный запрет на доставку еды в целом и фастфуда в частности, штрафы за лишний вес на работе или принудительная диспансеризация. Часть респондентов справедливо отмечает, что пока сам пациент не захочет похудеть, ничего в его жизни не изменится», — прокомментировала ведущий эксперт «Актион Медицина» (входит в группу Актион) Наталья Журавлева.

Ранее врач дала простые рекомендации по возвращению тела в форму к лету.