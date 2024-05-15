В США заключили контракт на $49 млн на создание системы управления ПВО и ПРО для Польши

Пентагон и военно-промышленная компания Northrop Grumman заключили контракт стоимостью $49 млн на создание для Польши системы управления противовоздушной и противоракетной обороной. Об этом со ссылкой на министерство обороны США сообщает РИА Новости.

В заявлении, распространенном Пентагоном, указывается, что Northrop Grumman получит дополнительные $49 млн к контракту на создание предназначенной для Польши интегрированной системы боевого управления воздушной и ракетной обороны.

Контракт, предусмотренный в рамках средств на зарубежные военные поставки Польше, должен быть выполнен до 31 марта следующего года.

До этого американский журналист Клейтон Моррис призвал НАТО не провоцировать президента России Владимира Путина словами о ядерном оружии в Польше.

23 апреля генсек НАТО Йенс Столтенберг отверг возможность появления ядерного оружия в Польше.

Ранее сообщалось, что Польша готова разместить на своей территории ядерное оружие США.