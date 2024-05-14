Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Синоптики предупредили москвичей о еще одной волне холода

Центр «Фобос»: очередная волна холода в Москве ожидается на предстоящей неделе

close
100%
Евгений Биятов/РИА «Новости»

Москвичей ждет еще одна волна холода во второй половине предстоящей недели. Об этом предупреждает центр погоды «Фобос».

По сведениям синоптиков, в начале следующей недели температура по ночам будет в районе +5-10°C. С четверга в Москве похолодает, при этом столбики термометров ночью не опустятся ниже -1-6°C.

До этого синоптик Татьяна Позднякова спрогнозировала грозу в Москве после 17 мая. По ее словам, в ближайшие выходные дни погоду в российской столице будет формировать антициклон. Температура приблизится к среднеклиматической норме, несмотря на то, что в первую половину мая она фиксировалась приблизительно на пять градусов ниже нормы.

О том, что к середине месяца в столичный регион придет антициклон, который принесет с собой потепление сообщал также руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.

Синоптик ранее рассказала об опасности аномально холодной погоды в Москве.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами