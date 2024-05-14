Синоптики предупредили москвичей о еще одной волне холода

Москвичей ждет еще одна волна холода во второй половине предстоящей недели. Об этом предупреждает центр погоды «Фобос».

По сведениям синоптиков, в начале следующей недели температура по ночам будет в районе +5-10°C. С четверга в Москве похолодает, при этом столбики термометров ночью не опустятся ниже -1-6°C.

До этого синоптик Татьяна Позднякова спрогнозировала грозу в Москве после 17 мая. По ее словам, в ближайшие выходные дни погоду в российской столице будет формировать антициклон. Температура приблизится к среднеклиматической норме, несмотря на то, что в первую половину мая она фиксировалась приблизительно на пять градусов ниже нормы.

О том, что к середине месяца в столичный регион придет антициклон, который принесет с собой потепление сообщал также руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.

Синоптик ранее рассказала об опасности аномально холодной погоды в Москве.