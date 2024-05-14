Рекорд Ничушкина поставили под сомнение из-за допинга

Двукратный олимпийский чемпион по хоккею Александр Кожевников высказался по поводу отстранения 29-летнего российского нападающего «Колорадо Эвеланш» Валерия Ничушкина, провалившего тест на наркотики и уже в третий раз попавшего в программу НХЛ помощи игрокам с наркотической, алкогольной зависимостями или психологическими проблемами.

«Плохо для Ничушкина, ситуация нехорошая. Похоже, что у него произошел рецидив, не сдержался, но это вещь такая... Поэтому лучше не начинать и не попадать в эти рецидивы. Он тут повторил рекорд, но это можно теперь поставить под сомнение. Видимо, следят там за наркотиками, хотя в баскетболе вроде особо не следят. Похоже, нервы сдали у кого-то там. Терпение у «Колорадо» лопнуло», — цитирует Кожевникова Legalbethttps://legalbet.ru/news/kozhevnikov-nichushkinu-ne-hvatilo-haraktera-vidimo-on/.

По мнению специалиста, российский нападающий мог и свой рекорд установить благодаря использованию запрещенных препаратов. Двукратный олимпийский чемпион высказался также, что из-за этой ситуации возможно аннулирование результатов «Колорадо», но при этом сомневается, что может дойти до такого.

Ничушкин стал вторым хоккеистом в истории Национальной хоккейной лиги после Пэта Лафонтена, сумевшим отличиться заброшенными шайбами в первых семи играх розыгрыша Кубка Стэнли. При этом канадский центрфорвард, игравший в 80-х и 90-х годах прошлого столетия, забросил восемь шайб, в то время как Ничушкин отличился девятью голами. Валерий делит лидерство в Кубке Стэнли-2024 среди снайперов с Заком Хайманом из «Эдмонтона». «Колорадо» в серии второго раунда против «Далласа» уступает со счетом 1-3 и находится на грани вылета.

Ранее табличку с фамилией Ничушкина удалили из раздевалки «Колорадо».