Путин проведет встречу с бывшими министрами

Президент России Владимир Путин проведет встречу с теми, кто не занял мест в новом составе кабинета министров страны и обсудит с ними их дальнейшие места трудоустройства. Встреча состоится 15 мая, сообщил российский лидер в ходе заседания с членами правительства, передает ТАСС.

«Завтра намерен также встретиться с коллегами, которые покинули свои посты в правительстве Российской Федерации, хочу их тоже поблагодарить за работу и договориться о том, как и где они могли бы применить все свои знания и навыки на новых участках для того, чтобы их знания и опыт не были утрачены и они могли бы эффективно работать на благо российского народа и российского государства», — сказал Путин.

После инаугурации президента России Владимира Путина правительство РФ в соответствии с Конституцией ушло в отставку. 10 мая Путин переназначил Михаила Мишустина главой кабмина, после чего премьер-министр внес на рассмотрение Госдумы кандидатуры глав министерств. 12 мая президент предложил Совету Федерации кандидатуры министров силового блока, а также руководителей спецслужб. 14 мая Госдума и Совфед закончили рассмотрение кандидатов, а президент подписал указы об их назначении.

Ранее сообщалось, что Путин встретится с новым составом правительства.