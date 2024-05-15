Блинкен спел и сыграл на гитаре в киевском баре

Госсекретарь США Энтони Блинкен в ходе своего визита на Украину посетил один из киевских баров, где спел и сыграл на гитаре с группой «Rockin' In The Free World». Об этом сообщается в Telegram-канале «Политика Страны».

СМИ также сообщает, что днем Блинкен посетил с главой министерства иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой ресторан, где поел с ним пиццы.

До этого Блинкен признал, что мобилизация на Украине проходит с трудностями, но выразил уверенность в ее целесообразности. По его словам, мобилизация обеспечит украинскую армию дополнительными войсками для борьбы с более многочисленными наступающими силами. Блинкен подчеркнул, что мобилизация позволит укрепить оборону и сформировать больше подразделений.

Президент Украины Владимир Зеленский 16 апреля этого года подписал закон об усилении мобилизации в стране, он вступит в силу 18 мая. Теперь все военнообязанные украинцы в течение 60 дней (с 18 мая) обязаны обновить свои данные в военкомате. Мужчинам в возрасте от 18 до 60 лет запрещено выезжать за границу до тех пор, пока в стране действует военное положение. Уклонистам грозит до 5 лет тюрьмы.

Ранее украинские военные признали бесполезность мобилизованных в ВСУ.