Тюкавину предрекли большое будущее в Европе

Бывший нападающий московского «Динамо» Игорь Колыванов в интервью «Евро-Футбол.Ру» заявил, что форварду сборной России Константину Тюкавину предстоит принять важное решение насчет своего будущего.

По его мнению, слухи об интересе европейских грандов к 21-летнему футболисту имеют под собой самые серьезные основания.

«В этом сезоне у него уже 15 голов — рад за него, персонально поддерживаю. Спрос на него точно есть, в Европе за ним наблюдают. Ему надо принять важное решение, он форвард с большой буквы», — заявил Колыванов.

В сезоне-2023/24 Тюкавин сыграл за «Динамо» в 28 матчах в Российской премьер-лиге (РПЛ), забив 15 мячей.

На данный момент «Динамо» занимает первую строчку в РПЛ с 53 очками. На второй строчке идет петербургский «Зенит», имея в активе 51 очко. Замыкает тройку сильнейших «Краснодар», набрав 50 баллов. До конца чемпионата остается сыграть два тура.

В чемпионате Португалии «Бенфика» за тур до финиша сезона занимает вторую позицию, набрав 79 очков. Золотые медали турнира выиграл «Спортинг», в активе которого после 33 матчей 87 баллов.

Ранее в Госдуме предложили ужесточить лимит на легионеров в РПЛ.