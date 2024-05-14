Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Тюкавину предрекли большое будущее в Европе

Экс-форвард «Динамо» Колыванов предрек Тюкавину большое будущее

close
100%
Владимир Федоренко/РИА Новости

Бывший нападающий московского «Динамо» Игорь Колыванов в интервью «Евро-Футбол.Ру» заявил, что форварду сборной России Константину Тюкавину предстоит принять важное решение насчет своего будущего.

По его мнению, слухи об интересе европейских грандов к 21-летнему футболисту имеют под собой самые серьезные основания.

«В этом сезоне у него уже 15 голов — рад за него, персонально поддерживаю. Спрос на него точно есть, в Европе за ним наблюдают. Ему надо принять важное решение, он форвард с большой буквы», — заявил Колыванов.

В сезоне-2023/24 Тюкавин сыграл за «Динамо» в 28 матчах в Российской премьер-лиге (РПЛ), забив 15 мячей.

На данный момент «Динамо» занимает первую строчку в РПЛ с 53 очками. На второй строчке идет петербургский «Зенит», имея в активе 51 очко. Замыкает тройку сильнейших «Краснодар», набрав 50 баллов. До конца чемпионата остается сыграть два тура.

В чемпионате Португалии «Бенфика» за тур до финиша сезона занимает вторую позицию, набрав 79 очков. Золотые медали турнира выиграл «Спортинг», в активе которого после 33 матчей 87 баллов.

Ранее в Госдуме предложили ужесточить лимит на легионеров в РПЛ.

Все новости на тему:
Футбол. Чемпионат России
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами