Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Москвич упал с балкона, пытаясь спасти кота

В Москве мужчина попытался достать кота с балкона и упал с третьего этажа

close
100%
Shutterstock/Andrei Metelev

В Москве мужчина упал с третьего этажа, пытаясь вернуть кота в квартиру, сообщает mk.ru.

По данным издания, инцидент произошел 13 мая на улице Николая Химушина. Днем 38-летний наладчик оборудования заметил, что его трехлетний кот по кличке Барсик оказался на балконе и забрался на стоящую там плиту, к которой крепятся бельевые веревки. Питомец отказывался слезать, тогда хозяин потянулся за ним и встал на парапет балкона.

В следующее мгновение мужчина потерял равновесие и упал на газон. Он сильно ушиб грудь, но немедленно поднялся на ноги и позвонил другу, который затем отвез его в травмпункт. Пострадавшего поместили в реанимацию с множественными ушибами и подозрением на сотрясение мозга. Однако опасения врачей не подтвердились, и пациент уже готовится к выписке.

Ранее мать с ребенком упала в шахту грузового лифта с высоты четвертого этажа.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами