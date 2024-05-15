Москвич упал с балкона, пытаясь спасти кота

В Москве мужчина упал с третьего этажа, пытаясь вернуть кота в квартиру, сообщает mk.ru.

По данным издания, инцидент произошел 13 мая на улице Николая Химушина. Днем 38-летний наладчик оборудования заметил, что его трехлетний кот по кличке Барсик оказался на балконе и забрался на стоящую там плиту, к которой крепятся бельевые веревки. Питомец отказывался слезать, тогда хозяин потянулся за ним и встал на парапет балкона.

В следующее мгновение мужчина потерял равновесие и упал на газон. Он сильно ушиб грудь, но немедленно поднялся на ноги и позвонил другу, который затем отвез его в травмпункт. Пострадавшего поместили в реанимацию с множественными ушибами и подозрением на сотрясение мозга. Однако опасения врачей не подтвердились, и пациент уже готовится к выписке.

Ранее мать с ребенком упала в шахту грузового лифта с высоты четвертого этажа.