Ученые выяснили, что чувство зависти может подтолкнуть человека на путь экстремизма

Швейцарские психологи из Женевского университета изучили связь между эмоцией зависти и склонностью человека к участию в группировках радикального и экстремистского толка. Исследование опубликовано в научном журнале Evolutionary Psychological Science (EPS).

Традиционные теории радикализации сосредоточены на психологической и социальной динамике. Они предполагают, что ключевую роль в стремлении персоны к экстремистским действиям играют чувство несправедливости, дискриминации и неравенства. Однако эти модели не объясняют, почему радикалами становятся благополучные представители стран с развитой экономикой и действующими институтами по защите человеческих прав.

В новой работе ученые предположили, что сторонниками и участниками экстремистских группировок может двигать зависть, поскольку они воспринимают свой статус как более низкий или считают, что окружающие не заслуживают имеющихся у них преимуществ.

Исследователи подчеркнули, что зависть — очень мощная эмоция, способная подтолкнуть человека к решительным действиям.

Согласно предложенной авторами теории, зависть влияет на процесс радикализации на разных уровнях.

Первоначально она повышает осведомленность людей о неравенстве и усиливает их чувство несправедливости. Это осознание способно перерасти в воспринимаемое моральное обязательство действовать, что может оправдать поддержку экстремистских идей, обещающих ниспровергнуть существующие социальные порядки или исправить предполагаемую несправедливость.

Хотя традиционные усилия по борьбе с радикализацией в основном направлены на идеологические и экономические факторы, ученые считают, что устранение эмоциональных и психологических факторов не менее важно.

Разработка программ, которые повышают социальную сплоченность и повышают личную устойчивость к ощущениям неравенства, вызванным завистью, могут сыграть решающую роль в сдерживании радикализации, отметили исследователи.

Ранее ученые выяснили, что изменение климата вынудило некоторые террористические группировки бросить свои лагеря в отдаленных районах, поскольку там стало невозможно находиться из-за погодных условий.