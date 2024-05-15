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Тренер «Шинника» отреагировал на сравнение с Диего Симеоне

Тренер Черышев: всегда хожу на тренировки Симеоне в «Атлетико»

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Григорий Соколов/РИА «Новости»

Главный тренер выступающего в Первой лиге ярославского «Шинника» Дмитрий Черышев отреагировал на слова своего подопечного Павла Игнатовича, сравнившего специалиста с главным тренером мадридского «Атлетико» Диего Симеоне.

«Ну, во-первых, база «Атлетико» в десяти минутах пешком от моего дома в Мадриде находится. Во-вторых, я очень хорошо знаю Симеоне. В-третьих, когда я нахожусь в Мадриде, я всегда хожу на его тренировки и часто их смотрю», — рассказал Черышев Legalbet.

Специалист рассказал, что у него есть возможность приходить на тренировки «Атлетико», так как он знает почти всех в клубе, а также отметил, что, когда смотришь на работу Симеоне, автоматически учишься и перенимаешь у него определенные вещи.

За время своей профессиональной карьеры Дмитрий Черышев, выступавший на позиции нападающего, провел 158 матчей за хихонский «Спортинг» в испанской Ла Лиге, отметившись в них 47 забитыми мячами. Его сын Денис Черышев — воспитанник мадридского «Реала», выступал за «королевский клуб», а также за «Вильярреал» и сборную России.

Ранее Константина Тюкавина, которым интересуется «Атлетико», призвали не уезжать в Европу.

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