В трех российских регионах объявлена опасность атак БПЛА

В Воронежской, Белгородской и Курской областях почти в одно время были объявлены сигналы опасности атак беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Об этом сообщили региональные управления МЧС и губернатор Воронежской области Александр Гусев в своем Telegram-канале.

«Внимание! Уважаемые жители Воронежской области, на территории региона объявлена опасность атаки БПЛА. Прошу сохранять спокойствие», — сообщил Гусев.

До этого сообщалось, что в Белгороде объявлена опасность атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Незадолго пред этим в городе отменили ракетную опасность. Также сигнал об опасности атаки БПЛА объявили в Курской области.

Также в Минобороны России сообщили, что дежурные средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили украинский беспилотный летательный аппарат в небе над территорией Белгородской области. Согласно информации ведомства, это произошло приблизительно 17:00 по московскому времени.

Ранее «Газета.Ru» перечислила пять правил выживания в Белгороде.