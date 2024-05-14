В Белгороде объявили опасность атаки беспилотников

В Белгороде объявлена опасность атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Сообщение об этом опубликовано в Telegram-канале мэрии города.

«РСЧС: Внимание! Объявлена опасность атаки БПЛА. Будьте бдительны», — говорится в публикации.

Незадолго пред этим в городе отменили ракетную опасность.

Также сигнал об опасности атаки БПЛА объявили в Курской области. Об этом сообщило региональное МЧС.

14 мая, Гладков сообщил, что на подлете к Белгороду сбито несколько воздушных целей.

До этого в Минобороны России сообщили, что дежурные средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили украинский беспилотный летательный аппарат (БПЛА) в небе над территорией Белгородской области. Согласно информации ведомства, это произошло приблизительно 17:00 по московскому времени.

Ранее «Газета.Ru» перечислила 5 правил выживания в Белгороде.