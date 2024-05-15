Украина обстреляла село в Харьковской области

Украинские военные атаковали село Токаревка в Харьковской области. Об этом сообщил глава областной военно-гражданской администрации Виталий Ганчев в Telegram-канале.

В результате обстрела пострадал мирный житель, ему была оказана медицинская помощь.

Ганчев подчеркнул, что село обстреляла украинская сторона и что мирный житель получил контузию.

Российские военные эксперты считают, что Харьков необходимо плотно окружить и установить санитарную зону, чтобы отодвинуть украинские силы на расстояние 300-350 км от Белгородской области и предотвратить обстрелы мирных жителей.

Тем временем Минобороны РФ заявило, что российские войска взяли под контроль село Бугроватка в Харьковской области и продвинулись вглубь обороны противника. Украинские силы понесли потери в размере 135 военнослужащих и девяти единиц техники, а российские военные отразили атаку украинских штурмовых групп в районе Старицы.

До этого британский эксперт Александр Меркурис заявил, что оборона Вооруженных сил Украины (ВСУ) быстро рушится на фоне наступления ВС РФ на Харьковском направлении, украинской армии сложно удержать свои позиции.

Ранее Зеленский обсудил с Макроном ситуацию под Харьковом.