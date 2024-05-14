В Москве задержали двух пластических хирургов из клиники Хайдарова

Заведующий хирургическим отделением и врач-хирург клиники пластической хирургии «Ай кью пластик», принадлежащей Тимуру Хайдарову, задержаны по уголовному делу об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекших летальный исход. Об этом сообщает пресс-служба московского главка Следственного комитета СК России.

«В Москве задержаны два врача клиники пластической хирургии», — гласит подпись к публикации.

Согласно информации ведомства, по месту проживания фигурантов проведены обыски. Сейчас с медиками работают следователи.

«Расследуется уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «в» ч. 2 ст. 238 УК РФ», — отмечается в материале.

15 апреля главное следственное управление Следственного комитета по Москве сообщило, что у руководства и врачей клиники IQ Plastique Тимура Хайдарова были проведены обыски после того, как не стало российского продюсера Петра Гаврилова после операции. Отмечается, что следователи приостановили деятельность по оказанию ряда услуг в клинике и опечатали операционные.

Ранее Тимур Хайдаров признал, что его клиника временно не работает.