Жителя Алтая оштрафовали за кепку с трезубцем, в которой он пришел в МФЦ

На Алтае оштрафовали мужчину, который носил кепку с запрещенным символом. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов Алтайского края.

Согласно материалам дела, мужчина появился в помещении МФЦ в кепке белого цвета с эмблемой спереди в виде тризуба Владимира Великого, которая включена Минюстом России в перечень запрещенных атрибутик и символик.

В действиях мужчины увидели нарушение федеральных законов «Об увековечении Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов» и «О противодействии экстремистской деятельности». Его обвинили в пропаганде либо публичном демонстрировании запрещенной символики.

Подсудимый не стал признавать вину в совершенном правонарушении и заявил, что считает трезубец символом славянского бога. Суд назначил ему наказание в виде административного штрафа в размере 1000 рублей с конфискацией кепки.

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