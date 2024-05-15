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В Саратове мужчина угрожал соседу по даче бензопилой

На жителя Саратова, угрожавшего бензопилой соседу по даче, завели уголовное дело

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Pixabay

В Саратове мужчина обиделся на соседа по даче и решил расправиться с ним бензопилой. Об этом сообщили в полиции региона.

Недавно 41-летний саратовец обратился в полицию и сообщил, что его сосед угрожал ему расправой и размахивал заведенной бензопилой. По словам заявителя, все произошло в ходе конфликта на дачном участке в поселке Новый Увек.

Правоохранители задержали 43-летнего подозреваемого. На допросе он сознался в содеянном и объяснил, что затаил на соседа обиду после того, как в прошлом году уличил его в выращивании на личном участке запрещенного растения, но не смог найти убедительных доказательств и привлечь его к ответственности. Мужчины встретились вновь и поссорились, когда пострадавший напомнил нападавшему о написанном им доносе в полицию.

Против ранее судимого мужчины возбудили уголовное дело об угрозе причинением тяжкого вреда здоровью. Он находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.

Ранее мужчина бегал по улицам с бензопилой и ранил двух полицейских в Шотландии.

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