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В Белом доме объяснили нецензурную ругань вице-президента США ее «страстностью»

Белый дом объяснил мат Камалы Харрис ее «невероятной страстностью»

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J. Scott Applewhite/AP

Официальный представитель Белого дома Карин Жан-Пьер объяснила «невероятной страстностью» публичное использование вице-президентом США Камалой Харрис нецензурной лексики. Об этом сообщает РИА Новости.

Харрис, выступая на конференции молодых американцев азиатского происхождения, в нецензурной форме посоветовала участникам мероприятия выбивать гипотетические двери, стоящие на их пути.

Оправдывая второе лицо государства, Жан-Пьер подчеркнула, что Харрис с «невероятной страстью» относится к тому, за что борется.

Официальный представитель Белого дома напомнила журналистам, что Харрис является первой женщиной и первой афро- и азиато-американкой на таком высоком государственном посту. При этом она сама пробила «стеклянный потолок».

Жан-Пьер отметила, что гордится совместной работой с Харрис.

До этого президент США Джо Байден прочел с телесуфлера подсказку вместе с текстом речи.

Ранее Байден допустил странную оговорку про кроликов.

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