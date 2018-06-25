В Госдуму внесли законопроект об отмене уголовной ответственности за репост

В Госдуму внесен законопроект, который отменяет уголовную ответственность за репосты в интернете. Об этом сообщает РИА «Новости».

Проект закона предполагает внесение изменений в статью 282 Уголовного кодекса. Инициаторами выступили депутаты Алексей Журавлев и Сергей Шаргунов.

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В пояснительной записке говорится, что законопроектом предполагается «установление справедливой ответственности за совершение действий, незначительных по степени общественной опасности и потому не могущих считаться уголовным преступлением». Уточняется, что речь идет в частности о репостах и сообщениях в соцсетях.

В то же время за публичное возбуждение ненависти и вражды, если отсутствует состав уголовного преступления, предлагается ввести штрафы от 10 до 20 тыс. руб., обязательные работы на срок до 100 часов, или административный арест на срок до 15 суток.