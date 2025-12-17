В Рязани пьяный ухажер угрожал ножом девушке за отказ от близости

В Рязани полиция задержала 20-летнего местного жителя, который в состоянии алкогольного опьянения угрожал ножом 16-летней знакомой. Об этом сообщает областное управление МВД.

Инцидент произошел в одном из общежитий. Как установили правоохранители, пьяный молодой человек пришел в гости к 16-летней знакомой. На общей кухне он заявил ей о своих чувствах и потребовал взаимности. Получив отказ, мужчина схватил со стола кухонный нож и стал угрожать подростку расправой, если она не изменит своего решения.

Испуганная девушка закричала и попыталась убежать. На шум отреагировали соседи, которые вызвали полицию. Агрессора обезвредили, изъяли у него нож и доставили в отдел для разбирательства. В отношении задержанного возбуждено уголовное дело, ему грозит наказание вплоть до лишения свободы на срок до двух лет.

До этого в Петербурге подросток отбился от пьяного дебошира с ножом. Правоохранительные органы задержали нападавшего. В отношении молодого человека составили административный протокол.

Ранее в Курске школьник напал на одноклассника с ножом на уроке.