Сафонов впервые сыграет в четырех матчах за «ПСЖ» подряд

Голкипер Сафонов впервые за все время в «ПСЖ» сыграет в четырех матчах подряд

Российский вратарь «ПСЖ» Матвей Сафонов впервые за все время, проведенное во французской команде, сыграет в четырех матчах подряд.

17 декабря футболист попал в стартовый состав «ПСЖ» на матч с бразильским «Фламенго», который пройдет в рамках Межконтинентального кубка и начнется в 20:00 по московскому времени. «Газета.Ru» проведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Этот матч станет для Сафонова четвертым в стартовом составе подряд. До этого он сыграл в 15-м туре чемпионата Франции с «Ренном» (5:0), в матче шестого тура общего группового этапа Лиги чемпионов с испанским «Атлетиком» (0:0) и в 16-м туре национального первенства с «Мецем» (3:2). Примечательно, что до этих матчей в текущем сезоне Сафонов на поле не появлялся, основным вратарем команды был Лука Шевалье.

Сафонов выступает за «ПСЖ» с лета 2024 года. В дебютном сезоне вратарь провел 17 матчей во всех турнирах, пропустил 13 голов и семь раз сохранил свои ворота «сухими». Он также в составе клуба стал чемпионом Франции и победителем Лиги чемпионов, хотя в финальных матчах плей-офф ЛЧ не участвовал.

Ранее Дмитрий Булыкин оценил шансы Сафонова стать основным вратарем «ПСЖ».