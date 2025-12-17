Представители СМИ и общественные деятели со всего мира приехали в Крым. Об этом сообщает РИА Новости.

«В Крым с ознакомительным визитом прибыла группа из 12 иностранных журналистов, представляющих Сербию, Италию, США, Пакистан, Турцию, Словению, Бразилию и Индонезию», — говорится в сообщении.

В течение трех дней журналисты посетят Соборную мечеть, увидят памятник «вежливым людям», а также встретятся с официальными лицами республики.

В начале года глава комитета парламента Крыма по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель пригласил американского журналиста Такера Карлсона посетить полуостров. Парламентарий заверил, что руководство Крыма ничего не скрывает от политиков и журналистов, которые хотят собственными глазами увидеть, что происходит сейчас на полуострове.

В Крыму рады возможности пригласить иностранных журналистов, несмотря на нежелание Украины и западных стран признавать полуостров российской территорией. В свою очередь вице-спикер парламента Словакии Тибор Гашпар отметил, что многие политики в Европе считают вопрос о статусе Крыма уже решенным.

Ранее в Крыму объяснили отказ Зеленского признать полуостров российским.