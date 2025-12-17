На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Группа из 12 иностранных журналистов прибыла в Крым

Иностранные журналисты прибыли с визитом в Крым
true
true
true
close
RuslanBogatyrev/Shutterstock/FOTODOM

Представители СМИ и общественные деятели со всего мира приехали в Крым. Об этом сообщает РИА Новости.

«В Крым с ознакомительным визитом прибыла группа из 12 иностранных журналистов, представляющих Сербию, Италию, США, Пакистан, Турцию, Словению, Бразилию и Индонезию», — говорится в сообщении.

В течение трех дней журналисты посетят Соборную мечеть, увидят памятник «вежливым людям», а также встретятся с официальными лицами республики.

В начале года глава комитета парламента Крыма по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель пригласил американского журналиста Такера Карлсона посетить полуостров. Парламентарий заверил, что руководство Крыма ничего не скрывает от политиков и журналистов, которые хотят собственными глазами увидеть, что происходит сейчас на полуострове.

В Крыму рады возможности пригласить иностранных журналистов, несмотря на нежелание Украины и западных стран признавать полуостров российской территорией. В свою очередь вице-спикер парламента Словакии Тибор Гашпар отметил, что многие политики в Европе считают вопрос о статусе Крыма уже решенным.

Ранее в Крыму объяснили отказ Зеленского признать полуостров российским.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
 
Теперь вы знаете
Очередь дошла до «малышей»: кого налоговики точно проверят в 2026 году
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами