СМИ: Путин напомнил партнерам Украины о существовании «Орешника»

Newsweek: Путин назвал пуски «Орешника» боевой задачей
РИА Новости

Президент РФ Владимир Путин назвал пуски новейших гиперзвуковых ракет с ядерными двигателями комплекса «Орешник» боевой задачей, сообщает американский журнал Newsweek.

«Стремясь продемонстрировать свое военное превосходство над Украиной, Москва оказывает давление на Киев, требуя от него мира», — пишет издание.

Как отмечает американский журнал, заявление Путина об «Орешнике» стало сигналом союзникам Украины. В материале уточняется, что слова российского лидера возможно расценить, как обращение к европейским странам, которые заявляют о якобы готовящейся войне с Россией.

«Высокий уровень подготовки подразделений и формирований, а также их способность выполнять самые сложные задачи подтверждаются и в ходе регулярно проводимых учений, в том числе с участием наших зарубежных союзников и партнеров, которым мы передаем опыт, полученный в ходе специальных военных операций», — цитирует Путина Newsweek.

До этого британские СМИ сообщили о том, что ракетный комплекс «Орешник», размещенный в Белоруссии, создает серьезную угрозу для Объединенного королевства, так как способен уничтожить Лондон за восемь минут. Британская пресса при этом назвала ракетный комплекс «ужасающим новым оружием Путина».

Ранее эксперт назвал дату начала Третьей мировой войны.

