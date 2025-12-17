СМИ: Путин напомнил партнерам Украины о существовании «Орешника»

Президент РФ Владимир Путин назвал пуски новейших гиперзвуковых ракет с ядерными двигателями комплекса «Орешник» боевой задачей, сообщает американский журнал Newsweek.

«Стремясь продемонстрировать свое военное превосходство над Украиной, Москва оказывает давление на Киев, требуя от него мира», — пишет издание.

Как отмечает американский журнал, заявление Путина об «Орешнике» стало сигналом союзникам Украины. В материале уточняется, что слова российского лидера возможно расценить, как обращение к европейским странам, которые заявляют о якобы готовящейся войне с Россией.

«Высокий уровень подготовки подразделений и формирований, а также их способность выполнять самые сложные задачи подтверждаются и в ходе регулярно проводимых учений, в том числе с участием наших зарубежных союзников и партнеров, которым мы передаем опыт, полученный в ходе специальных военных операций», — цитирует Путина Newsweek.

До этого британские СМИ сообщили о том, что ракетный комплекс «Орешник», размещенный в Белоруссии, создает серьезную угрозу для Объединенного королевства, так как способен уничтожить Лондон за восемь минут. Британская пресса при этом назвала ракетный комплекс «ужасающим новым оружием Путина».

