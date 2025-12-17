На Украине предложили новый налог с доходов для военных

Нардеп Костенко предложил взимать с украинцев 2–3% дохода в депозит для военных

Украинский депутат предложил ввести дополнительный налог с доходов граждан для формирования депозитов военнослужащим. Об этом заявил народный депутат Украины Роман Костенко, передает «Страна.ua».

По его задумке, налог в размере 2–3% с доходов украинцев будет направляться на специальные счета военных. Эти средства они смогут использовать после войны для погашения кредитов, обучения детей или покупки автомобилей.

«Солдат будет понимать, что сейчас средств нет, а тогда они появятся», — пояснил Костенко.

17 декабря замминистра по развитию сообществ и территорий Украины Алена Шкрум заявила об обсуждении введения отдельного налога на восстановление страны. По словам замминистра, главной задачей в настоящий момент является создание фонда восстановления для аккумулирования ресурсов, чтобы восстановить инфраструктуру и экономику Украины. Она отметила, что гранты покрывают лишь 5–10% потребностей страны, а взятые кредиты придется возвращать в будущем.

