В США обсуждают гарантии безопасности Украины с использованием F-35

Telegraph: США могут включить использование F-35 в гарантии безопасности Киева
Нина Падалко/РИА Новости

Соединенные Штаты могут предоставить Украине гарантии безопасности, предусматривающие применение авиации и ракет в случае нарушения Россией перемирия. Об этом сообщает The Telegraph со ссылкой на источники.

Согласно обсуждаемым планам, мощные средства, включая истребители F-35 и крылатые ракеты Tomahawk, могут быть задействованы с территории стран НАТО. Наземные войска США размещаться на Украине не будут. Предполагается, что сначала будет развернута американская миссия по наблюдению за прекращением огня.

Источники утверждают, что Белый дом хочет ратифицировать документ о гарантиях в сенате США.

Предлагаемые оборонные гарантии для Киева могут быть похожи на соглашения Вашингтона с Японией и Южной Кореей.

17 декабря газета The New York Times со ссылкой на источники сообщала, что представители США и Евросоюза на встречах с делегацией Украины в Берлине согласовали два документа о гарантиях безопасности, которые предполагают усиление украинских вооруженных сил и размещение европейских военных в стране в качестве сил сдерживания.

По данным издания, в одном из документов изложены «общие принципы», аналогичные гарантиям по пятой статье устава НАТО о коллективной защите. Во второй части соглашения говорится о сотрудничестве военных США и Европы с Украиной. Ожидается, что это защитит страну от новых боевых действий в ближайшие годы.

Ранее в России раскрыли блеф США на переговорах по Украине.

Переговоры о мире на Украине
