Подростка, напавшего на школу в Подмосковье, могут арестовать

Девятиклассника, который напал на школу в Одинцово Московской области, могут арестовать. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на органы правопорядка.

«СК направит ходатайство в один из столичных судов об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей 15-летнему несовершеннолетнему», — сказал собеседник агентства.

Он также предположил, что слушание будет закрытым, по причине того, что в деле фигурируют личные данные несовершеннолетних.

До этого адвокат и юрист Вадим Багатурия заявил, что подростку может грозить до десяти лет заключения. По его словам, если по результатам экспертизы молодой человек будет признан невменяемым, то его отправят на принудительное медицинское лечение.

Также юрист отметил, что по таким делам обычно назначают наказание в виде лишения свободы на срок от восьми до девяти лет. Он уточнил, что в данном случае школьника отправят в детскую воспитательную колонию.

Утром 16 декабря в Успенскую школу подмосковного поселка Горки-2 ворвался подросток с ножом. Он нанес удар охраннику и одному из учеников — 10-летний ребенок не выжил. Следственный комитет возбудил уголовное дело.

Ранее МВД Таджикистана потребовало тщательно расследовать убийство школьника в Одинцово.