На Украине объяснили приостановку коррупционного расследования «междусобойчиком»

Коломойский: целью антикоррупционных структур на Украине было смещение Ермака
true
true
true
close
Михаил Маркив/РИА Новости

Украинский олигарх Игорь Коломойский (внесен в российский реестр террористов и экстремистов) заявил, что главной целью антикоррупционных структур на Украине было смещение экс-главы офиса президента Андрея Ермака с должности. Об этом сообщает издание «Страна.ua».

По мнению Коломойского, НАБУ прекратило публикацию пленок по делу бизнесмена Тимура Миндича, потому что был заключен междусобойчик.

По его словам, на приостановку коррупционного расследования может указывать освобождение из-под стражи детективов антикоррупционных органов, против которых на Украине выдвигались обвинения.

До этого Коломойский заявлял, что на обвиняемого в коррупции Тимура Миндича совершили покушение в Израиле. По его словам, преступники «перепутали дом» и были арестованы, но «тяжело ранили домработницу». При этом в украинском посольстве в Израиле и в полиции еврейского государства подтвердить слова бизнесмена не смогли, а источник в окружении Миндича заявил, что его жизни ничто не угрожает. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Ранее сообщалось, что детективы НАБУ проведут следственные действия в посольстве Украины в Израиле.

