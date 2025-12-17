Дагестанского подростка осудили за призывы к экстремизму

В Дагестане осудили подростка за призывы к терроризму, его приговорили к штрафу. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на данные регионального УФСБ.

«УФСБ России по Республике Дагестан пресечена преступная деятельность лица, призывавшего к публичному оправданию и пропаганде терроризма», — говорится в сообщении.

В одном из мессенджеров он создал закрытый канал, где призывал к вооруженной борьбе и оправдывал терроризм.

Учитывая признание вины несовершеннолетним, а также раскаянии в содеянном, молодого человека приговорили к штрафу в размере 25 тысяч рублей. Ему также запретили заниматься администрированием сайтов в течение ближайших двух лет.

До этого сообщалось, что житель Магаданской области пойдет под суд за призывы к экстремизму. В ходе оперативных мероприятий было установлено, что гражданин РФ 1967 года рождения разместил в комментариях под новостным постом сообщения с призывом к насилию против людей определенной национальности.

Ранее в Волгоградской области возбудили дело на женщину за экстремизм.