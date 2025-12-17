На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Стало известно о планируемой поездке Зеленского в Брюссель для встречи с лидерами ЕС

Reuters: Зеленский примет участие в заседании Евросовета в Брюсселе 18 декабря
true
true
true
close
Annegret Hilse/Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский будет лично присутствовать на заседании Евросовета 18 декабря в Брюсселе. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на европейского чиновника.

«Зеленский будет присутствовать на заседании Европейского совета в четверг в Брюсселе», — сказал чиновник журналистам.

До этого Зеленский планировал принять участие в саммите по видеосвязи.

Одним из ключевых вопросов саммита в Брюсселе должно было стать выделение так называемого репарационного кредита Украине за счет замороженных российских активов. Однако 17 декабря премьер-министр Венгрии Виктор Орбан сообщил, что Еврокомиссия убрала с повестки саммита обсуждение этого вопроса. Он назвал это решение «победой» Венгрии.

Орбан отметил, что вместо изъятия замороженных российских активов Евросоюз может использовать для помощи Украине совместный кредит. Политик заявил, что Венгрия выступает «строго против» подобного решения, поскольку оно противоречит интересам страны. Премьер посоветовал руководству ЕС «забыть об этом».

Ранее стало известно о нарушении «золотого правила» ЕС из-за российских активов.

