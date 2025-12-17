Новым главой партии Зеленского стал первый заместитель спикера Рады Корниенко

Первый заместитель спикера Рады Корниенко стал главой партии «Слуга народа»

Руководитель праправящей на Украине партии «Слуга народа» Давид Арахамия заявил в Telegram-канале, что первый заместитель спикера Верховной рады Александр Корниенко стал новым председателем фракции.

«Только что «Слуга народа» избрала нового председателя партии. Им стал первый вице-спикер парламента Александр Корниенко», — написал Арахамия.

12 декабря стало известно, что партия «Слуга народа» изберет нового главу во время съезда 17 декабря.

Позднее депутат Верховной рады Алексей Гончаренко сообщил, что заместителя главы офиса президента Украины Владимира Зеленского Олега Татарова увольняют. По его словам, Татаров «скорее всего, перейдет в Главное управление разведки».

28 ноября Зеленский принял отставку Андрея Ермака с поста руководителя своего офиса. Чиновника уволили после обыска в его квартире, который провели сотрудники антикоррупционных органов. На Западе назвали произошедшее «политическим землетрясением» и «фатальной комбинацией».

Ранее Зеленский назвал кандидатов на пост главы своего офиса.