«Забудьте об этом»: Орбан рассказал, как ЕС хочет помочь Украине без изъятия активов РФ

Орбан: ЕС может взять совместный кредит вместо конфискации активов России
Jacob King/Pool Photo/AP

Вместо изъятия замороженных российских активов Евросоюз может использовать для помощи Украине совместный кредит. Об этом заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в видеообращении, опубликованном в соцсети Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

«Есть предложение о совместном кредите вместо [конфискации] российских активов», — сказал политик.

По его словам, Венгрия выступает «строго против» подобного решения, так как оно полностью противоречит интересам страны. Он подчеркнул, что не может идти и речи о займе, в котором Венгрия берет на себя ответственность за кредит, отправляемый Украине.

«Забудьте об этом», — подытожил он.

До этого премьер заявлял, что также не поддерживает конфискацию активов России «ни при каких обстоятельствах».

17 декабря Орбан во время беседы с журналистами заявил, что Еврокомиссия сняла вопрос об изъятии активов РФ с повестки на саммите ЕС в Брюсселе. По его словам, об этом решении объявила глава ЕК Урсула фон дер Ляйен. Подобное решение Орбан назвал «победой» Венгрии.

Ожидалось, что решение по финансированию Украины в 2026–2027 годы, в том числе за счет так называемого «репарационного кредита» на основе замороженных активов РФ, будет приниматься на саммите ЕС в Брюсселе 18–19 декабря.

Ранее Орбан написал Путину письмо с вопросом о замороженных активах России.

