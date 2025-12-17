На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Булыкин рассказал, в каком клубе хотел бы видеть капитана «Локомотива» Баринова

Булыкин: хотел бы, чтобы Баринов остался в «Локомотиве»
Знаменитый отечественный футболист, экс-нападающий сборной России и бывший игрок московских «Локомотива» и «Динамо», нижегородской «Волги», а также известных зарубежных клубов Дмитрий Булыкин в комментарии для «Газеты.Ru» высказался о контрактной ситуации воспитанника и капитана «Локо» Дмитрия Баринова, который отверг предложение клуба о продлении договора и может присоединиться к столичному ЦСКА на правах свободного агента летом.

«Уже не знаю, какие ему выдвигаются предложения, не знаю, о чем он договорился. «Локомотив», понятное дело, хочет сохранить футболиста, а ЦСКА хочет взять сборника, игрока высокого уровня, причем бесплатно. Конечно же здесь борьба понятна, но лучше до этой борьбы не доводить и раньше договариваться с футболистом. Потому что сейчас это будет намного дороже, что мы и видим. Баринов – очень хороший игрок, который поможет любой команде. Мне бы хотелось посмотреть, как у него получится в «Локомотиве» в новом сезоне», — подчеркнул Булыкин.

«Локомотив» затянул переговоры со своим капитаном, а когда пришел с устраивающим Баринова предложением, по информации инсайдеров, он уже договорился о переходе в ЦСКА, с которым может подписать 1 января действующий с лета контракт. В то же время новое оперативное руководство «железнодорожников» не оставляет попытки сохранить в команде капитана и, по слухам, предложило Баринову новое соглашение с самой высокой зарплатой в клубе.

Ранее экс-игрок сборной России завершил карьеру в 34 года.

