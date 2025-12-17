На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Зеленский обсудил с президентом Чехии поставки снарядов

Зеленский сообщил, что обсудил с президентом Чехии Павелом поставки снарядов
Ukrainian Presidential Press Service/Handout via Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский в своем Telegram-канале сообщил, что обсудил с главой Чехии Петром Павелом ситуацию на фронте и чешскую инициативу по поставкам боеприпасов.

В ходе разговора лидеры координировали дальнейшие дипломатические контакты и встречи. Зеленский подчеркнул важность «доведения правды о действиях украинской армии до мирового сообщества».

«Для нас очень важно, чтобы мир знал правду: украинцы защищают позиции, и это дает правильную основу для дипломатической работы», — написал Зеленский.

Чешская инициатива по закупке снарядов для Украины уже обеспечила поставку 1,8 млн единиц боеприпасов. Как отметил Зеленский, до конца года ожидаются новые партии, а также есть потенциал для продолжения поставок в следующем году.

13 декабря премьер-министр Чехии Андрей Бабиш дал понять, что его страна не намерена брать на себя гарантии финансирования Украины. По словам главы чешского правительства, Европейская комиссия (ЕК) должна найти иные способы финансирования Украины.

Ранее президент Чехии допустил, что НАТО придется сбивать дроны над Европой.

