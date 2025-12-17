На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Польша планирует заминировать границу с РФ и Белоруссией

Reuters: Польша планирует производить мины для укрепления границы с РФ
true
true
true
close
Lukasz Pawel Szczepanski/Shutterstock/FOTODOM

Польша впервые со времен Холодной войны начнет производство противопехотных мин, которые она планирует разместить вдоль восточной границы с Россией и Белоруссией. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на заместителя министра обороны страны.

«Нас интересуют крупные партии продукции в кратчайшие сроки», — заявил агентству Reuters заместитель министра обороны Павел Залевский.

По его словам, такая мера станет частью оборонительной программы «Восточный щит», которая направлена на укрепление границ Польши с Беларусью и российской Калининградской областью.

Reuters пишет, что для использования мин на границе Польша собирается выйти из Оттавского договора, который запрещает использование противопехотных мин. Процесс выхода из договора страна начала в августе, уточняет Reuters. Однако формально решение об этом еще не принято.

«Согласно заявлению польского МИД, производство противопехотных мин в Польше может начаться после истечения шестимесячного периода выхода из договора», — пишет Reuters.

Госкомпания Belma, которая уже поставляет польской армии несколько других типов мин, заявила, что Польшу оснастят миллионами мин в рамках программы «Восточный щит» «для обеспечения безопасности 800-километровой восточной границы». А излишки мин Польша будет поставлять союзникам. Так, граничащие с Россией страны НАТО, включая страны Балтии, уже выразили заинтересованность в покупке противопехотных мин, пишет Reuters.

Также Финляндия и Польша заявили о том, что собираются начать производить противопехотные мины в 2026 году, сообщает Reuters.

Напомним, что в декабрьском интервью Politico глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что ЕС будет укреплять свою оборону, а программа повышения обороноспособности альянса уже принята. По информации Reuters, ЕС планирует быть готовым к самообороне к 2030 году.

Российские власти же угрозу ЕС отрицают. Президент РФ Владимир Путин 17 декабря назвал бредом и ложью прогнозы о возможном нападении России на Европу. Он отметил, европейские политики «повышают градус истерии» и «вбивают в голову» людей страхи о конфликте с Россией.

Ранее в Норвегии сообщили о планах остановить Россию взрывами мостов.

