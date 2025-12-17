На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

СМИ: экспроприация российских активов может рассорить Европу и США

TWP: в ЕС боятся использовать российские активы из-за давления США
true
true
true
close
Ansgar Haase/dpa/Global Look Press

Европейские лидеры предпринимают последнюю попытку разблокировать замороженные российские активы на сумму около $246 млрд для оказания помощи Украине. Однако им в этом стремлении может помешать президент США Дональд Трамп, сообщает американская газета The Washington Post.

«Европейцы получили четкие сигналы о том, что администрация президента США хочет использовать эти активы для урегулирования конфликта (на Украине – прим. ред.), что порождает опасения по поводу возможного столкновения (США – прим. ред.) с европейскими лидерами», — пишет издание со ссылкой на собственные источники.

Как отмечается, судьба замороженных российских активов фигурировала в мирном плане Трампа из 28 пунктов, первоначально предложенном специальным посланником США Стивом Виткоффом после обсуждений с российскими представителями. Предложение предусматривало использование $100 млрд из активов в качестве инвестиций в Украину, а оставшуюся часть — в совместном американо-российском инвестиционном фонде.

В 2022 году Евросоюз воздержался от использования иностранных резервов Центробанка России, замороженных в рамках санкций за СВО, пишет американское издание. Так как у европейских чиновников возникли опасения по поводу юридических и финансовых рисков создания прецедента путем захвата суверенных активов другой страны. Впоследствии, когда администрация Трампа прекратила выделение дополнительных средств Украине, а экономические проблемы легли на плечи европейских налогоплательщиков, план по использованию российских средств в качестве залога по кредитам Киеву, снова вызвал интерес у европейской бюрократии.

Ранее США дали понять ЕС, что хотят использовать активы России.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
 
Теперь вы знаете
Очередь дошла до «малышей»: кого налоговики точно проверят в 2026 году
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами