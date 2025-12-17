СМИ: экспроприация российских активов может рассорить Европу и США

Европейские лидеры предпринимают последнюю попытку разблокировать замороженные российские активы на сумму около $246 млрд для оказания помощи Украине. Однако им в этом стремлении может помешать президент США Дональд Трамп, сообщает американская газета The Washington Post.

«Европейцы получили четкие сигналы о том, что администрация президента США хочет использовать эти активы для урегулирования конфликта (на Украине – прим. ред.), что порождает опасения по поводу возможного столкновения (США – прим. ред.) с европейскими лидерами», — пишет издание со ссылкой на собственные источники.

Как отмечается, судьба замороженных российских активов фигурировала в мирном плане Трампа из 28 пунктов, первоначально предложенном специальным посланником США Стивом Виткоффом после обсуждений с российскими представителями. Предложение предусматривало использование $100 млрд из активов в качестве инвестиций в Украину, а оставшуюся часть — в совместном американо-российском инвестиционном фонде.

В 2022 году Евросоюз воздержался от использования иностранных резервов Центробанка России, замороженных в рамках санкций за СВО, пишет американское издание. Так как у европейских чиновников возникли опасения по поводу юридических и финансовых рисков создания прецедента путем захвата суверенных активов другой страны. Впоследствии, когда администрация Трампа прекратила выделение дополнительных средств Украине, а экономические проблемы легли на плечи европейских налогоплательщиков, план по использованию российских средств в качестве залога по кредитам Киеву, снова вызвал интерес у европейской бюрократии.

Ранее США дали понять ЕС, что хотят использовать активы России.