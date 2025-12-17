На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Победитель чемпионата мира — 2026 получит рекордную сумму призовых

ФИФА выплатит рекордную сумму победителю чемпионата мира — 2026
Carlos Barria/Reuters

Международная федерация футбольных ассоциаций (ФИФА) выплатит рекордную сумму команде-победителю чемпионата мира 2026 года в США, Канаде и Мексике. Об этом сообщает ESPN.

Национальная сборная, которая заберет трофей, получит $50 млн.

Общая сумма призовых от ФИФА на чемпионате мира составит $655 млн. Сборные, которые не преодолеют групповой этап турнира, получат от $9 млн. В случае выхода сборной в финал, команда получит до $33 млн.

Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины. За победу на мундиале в 2022 году, который состоялся в Катаре, команда получила $42 млн, а сборная Франции после выигрыша трофея на турнире в России в 2018 году заработала $38 млн.

Мировое футбольное первенство 2026 года — 23-й чемпионат мира по футболу, финальная часть которого пройдет в июне и июле 2026 года в США, Канаде и Мексике. Финал запланирован на 19 июля. Изначально в финальном этапе чемпионата должны были участвовать, как обычно, 32 сборные, но 10 января 2017 года президент ФИФА Джанни Инфантино заявил об увеличении числа участников до 48.

Ранее появилась информация, что участник чемпионата мира рассмотрит вариант проведения матча с Россией.

Футбол. Чемпионат мира 2026
