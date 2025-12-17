На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Стало известно, кто озвучил Путина в новом сезоне Простоквашино

Двойник Путина из Comedy Club озвучил его роль в новом Простоквашино
«Союзмультфильм»

В Союзмультфильме сообщили, что президент Владимир Путин появился в новом мультфильме Простоквашино. Его роль озвучил комик Дмитрий Грачев из Comedy Club. Об этом в разговоре с «Газетой.Ru» заявил сам артист. Серия выйдет к Новому году.

«Да, я поучаствовал в озвучке. Я полагаю, что это лучше уточнить у коллег из Союзмультфильма [о чем будет серия]. Могу ли я об этом говорить сейчас — честно, не уверен. Все-таки это сюрприз под Новый год. И как это сюжетно будет раскрыто, наверное, лучше уточнить у них», — сказал артист.

Грачев сообщил, что Владимир Путин появится в мультфильме в качестве полноценного персонажа. Комик также ответил на вопрос, как президент будет взаимодействовать с героями Простоквашино.

«Никого не выделяя, так скажем», — заявил он.

До этого в июне председатель совета директоров «Союзмультфильма» Юлиана Слащева заявила, что президент РФ Владимир Путин появится в новом сезоне «Простоквашино». Тогда Дмитрий Песков прокомментировал появление президента в мультфильме — он заявил, что «Путин – неотъемлемая часть страны, в том числе и маленьких сограждан».

Ранее профессор МГУ объяснил, зачем Путин назвал европейцев подсвинками.

