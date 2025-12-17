На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Норвегия планирует остановить Россию взрывами мостов

VG: Норвегия планируют разрушить несколько мостов в случае конфликта с Россией
close
РИА «Новости»

Вооруженные силы Норвегии планируют в случае военного конфликта с Россией взорвать несколько новых мостов. Меры для этого уже приняты. Об этом сообщает газета VG со ссылкой на норвежские ВС.

По словам майора и инженера Оперативного штаба Вооруженных сил Норвегии Хакона Гьерсума Хелле, информация о том, какие именно объекты могут разрушить в случае конфликта с Россией, является секретной. Он подчеркнул, что такие решения должны быть «не очень заметны и очевидны».

«Разрушение мостов по-прежнему очень актуально. Так вы создадите дилемму для противника. Ни высокоточное оружие, ни беспилотники не восстановят мобильности армии, если мост разрушен», — подчеркнул он.

В декабрьском интервью Politico глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что ЕС должен укрепить свою оборону «в самое ближайшее время», а программа расширения обороноспособности объединения уже принята. По информации Reuters, ЕС планирует подготовиться к самообороне к 2030 году.

При этом президент России Владимир Путин 17 декабря назвал бредом и ложью высказывания о том, что Россия может напасть на Европу. По его словам, европейские политики «повышают градус истерии» и «вбивают в голову» людей страхи о неизбежности столкновения с Россией. Также министр обороны РФ Андрей Белоусов подчеркнул, что политика стран ЕС и НАТО создает реальные предпосылки для продолжения боевых действий в 2026 году.

Ранее в ЕС решили быстрее перебрасывать солдат по Европе.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
 
Теперь вы знаете
Очередь дошла до «малышей»: кого налоговики точно проверят в 2026 году
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами