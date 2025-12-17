Вооруженные силы Норвегии планируют в случае военного конфликта с Россией взорвать несколько новых мостов. Меры для этого уже приняты. Об этом сообщает газета VG со ссылкой на норвежские ВС.

По словам майора и инженера Оперативного штаба Вооруженных сил Норвегии Хакона Гьерсума Хелле, информация о том, какие именно объекты могут разрушить в случае конфликта с Россией, является секретной. Он подчеркнул, что такие решения должны быть «не очень заметны и очевидны».

«Разрушение мостов по-прежнему очень актуально. Так вы создадите дилемму для противника. Ни высокоточное оружие, ни беспилотники не восстановят мобильности армии, если мост разрушен», — подчеркнул он.

В декабрьском интервью Politico глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что ЕС должен укрепить свою оборону «в самое ближайшее время», а программа расширения обороноспособности объединения уже принята. По информации Reuters, ЕС планирует подготовиться к самообороне к 2030 году.

При этом президент России Владимир Путин 17 декабря назвал бредом и ложью высказывания о том, что Россия может напасть на Европу. По его словам, европейские политики «повышают градус истерии» и «вбивают в голову» людей страхи о неизбежности столкновения с Россией. Также министр обороны РФ Андрей Белоусов подчеркнул, что политика стран ЕС и НАТО создает реальные предпосылки для продолжения боевых действий в 2026 году.

Ранее в ЕС решили быстрее перебрасывать солдат по Европе.