Россиянин с пистолетом не смог ограбить магазин из-за невозмутимого кассира

В Кузбассе мужчина пытался ограбить магазин с пневматическим пистолетом
В городе Белово Кемеровской области полиция задержала мужчину, который пытался ограбить магазин, плану грабителя помешали невозмутимый кассир и неудобный плащ. Об этом сообщает УМВД Кемеровской области.

В помещение магазина перед закрытием вошел неизвестный в зеленом плаще. Прикрывая лицо и угрожая пистолетом, он потребовал у кассира выдать деньги. Однако женщина не растерялась и сохранила самообладание.

Действия злоумышленника попали на видео, на кадрах ролика невозмутимый кассир не обращает внимания на оружие и продолжает заниматься своими делами. Ситуацию изменило появление из подсобного помещения второй сотрудницы. Злоумышленник переключил внимание на нее, но, отвлекшись, зацепился плащом за прилавок. Не сумев довести задуманное до конца, он сбежал, ничего не украв.

Полицейские задержали подозреваемого. Им оказался 34-летний ранее судимый местный житель. При задержании у него изъяли пневматический пистолет, которым он угрожал продавцу. Возбуждено уголовное дело о разбое. Суд избрал для фигуранта меру пресечения в виде заключения под стражу.

Ранее в Улан-Удэ мужчина увидел прохожего без сознания и ограбил его.

