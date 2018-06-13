Британия начнет выдавать специальные визы основателям IT-стартапов

Весной 2019 года Великобритания начнет выдавать специальные визы основателям стартапов в области высоких технологий и IT, пишет The Independent со ссылкой на министерство внутренних дел.

«Великобритания может гордиться тем, что является ведущей страной в области технологий и инноваций, но мы хотим сделать больше для привлечения бизнеса. Поэтому я рад объявить о новой визе для людей, которые хотят открыть бизнес в Великобритании»,— заявил министр внутренних дел Саджид Джавид.

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По его мнению, новая виза сможет привлечь «лучшие таланты» со всего мира, а также укрепить ведущую позицию Британии в области инноваций и предпринимательства.

Отмечается, что новые визы заменят въездные документы, которые могли получить только выпускники вузов — теперь круг лиц, которые будут иметь возможность получить визу, станет значительно шире. Новые визы смогут получить одаренные бизнесмены, а также те, кто играет важную роль в поддержке кандидатов на получение данного въездного документа.