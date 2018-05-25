Илон Маск рассказал о неудаче со своим новым сервисом Pravda

Основатель Tesla и SpaceX Илон Маск заявил, что пытался купить домен для своего сервиса по борьбе с фейками Pravda, однако потерпел неудачу. Об этом Маск написал в твиттере.

«Попытался купить сайт pravda.com, но Россия сказала «нет». Оказалось, они уже его используют», — отметил Маск.

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На самом деле страница принадлежит газете «Украинская правда», на что предпринимателю указали в комментариях. Маск отшутился, заявив, что Россия не предупредила его.

Позднее изобретатель написал, что сможет купить сайт pravduh.com.

Ранее сообщалось, что Илон Маск планирует создать сервис для борьбы с фейковыми публикациями в СМИ и назвать его Pravda.