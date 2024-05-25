Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Поставки россйиской баранины резко выросли в 2023 году

Поставки российской баранины за рубеж выросли в 2023 году в 11 раз

close
100%
Денис Абрамов/РИА Новости

В 2023 году поставки российской баранины за рубеж выросли в 11 раз. Об этом «Интерфакс» рассказал гендиректор Национального союза овцеводов Михаил Егоров.

По его словам, в 2023 году Россия экспортировала 10,97 тысячи тонн баранины, что в 11 раз больше показателя 2022 года.

Егоров добавил, что практически весь объем поставок пришелся на Иран — 98%. Остальные 2% купили Белоруссия, Казахстан, Армения и Саудовская Аравия.

В 2023 году также вырос импорт живых овец и коз в 3,5 раза. Основными поставщиками стали Австрия и Нидерланды, на их долю пришлось 40%.

До этого в Россельхознадзоре сообщали, что Китай оформил поставку 143 партий российской свиноводческой продукции объемом 3,49 тыс. тонн.

КНР импортирует 80 партий свинины на 2,15 тысяч тонн и 63 партии субпродуктов на 1,33 тысяч тонн. Первая партия свинины из России уже поступила на китайский рынок.

Ранее в России резко вырос импорт пива.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами