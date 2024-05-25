Поставки россйиской баранины резко выросли в 2023 году

В 2023 году поставки российской баранины за рубеж выросли в 11 раз. Об этом «Интерфакс» рассказал гендиректор Национального союза овцеводов Михаил Егоров.

По его словам, в 2023 году Россия экспортировала 10,97 тысячи тонн баранины, что в 11 раз больше показателя 2022 года.

Егоров добавил, что практически весь объем поставок пришелся на Иран — 98%. Остальные 2% купили Белоруссия, Казахстан, Армения и Саудовская Аравия.

В 2023 году также вырос импорт живых овец и коз в 3,5 раза. Основными поставщиками стали Австрия и Нидерланды, на их долю пришлось 40%.

До этого в Россельхознадзоре сообщали, что Китай оформил поставку 143 партий российской свиноводческой продукции объемом 3,49 тыс. тонн.

КНР импортирует 80 партий свинины на 2,15 тысяч тонн и 63 партии субпродуктов на 1,33 тысяч тонн. Первая партия свинины из России уже поступила на китайский рынок.

Ранее в России резко вырос импорт пива.