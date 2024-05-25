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Названы потери ВСУ в зоне ответственности группировки «Юг»

Астафьев: ВСУ потеряли до 400 солдат в зоне ответственности группировки «Юг»

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Евгений Биятов/РИА Новости

Подразделения группировки «Юг» Вооруженных сил Российской Федерации (ВС РФ) нанесли поражение трем бригадам ВСУ, потери украинской армии составили до 400 военнослужащих. Об этом сообщил начальник пресс-центра группировки Вадим Астафьев, слова которого передает РИА Новости.

Он также заявил, что Киев потерял три автомобиля 155-миллиметровую гаубицу М777, 155-миллиметровую гаубицу 2А65 «Мста-Б», 122-миллиметровую гаубицу Д-30. Уничтожена станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50 и четыре полевых склада боеприпасов.

В ночь на 25 мая сообщалось, что генштаб Вооруженных сил Украины признал потери позиций восточнее Евгеньевки на Покровском направлении.

Вечером 24 мая ветеран ВМС США и журналист Патрик Ланкастер сказал, что украинские войска вынуждены продолжать отступление на Харьковском направлении.

В этот же день представитель генштаба украинских войск Евгений Острянский заявил, что на Украине запланировали уменьшить численность сотрудников генерального штаба Вооруженных сил страны на 60%.

Ранее в США заявили, что Запад не заинтересован в переговорах Украины с Россией.

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Операция на Украине
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