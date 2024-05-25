Румыния захотела стать основным производителем боеприпасов для Abrams

Румыния намерена стать основным производителем боеприпасов для американских танков Abrams. Об этом сообщил министр экономики страны Раду Опря в эфире телеканала Digi 24.

«Мы хотим, чтобы Румыния стала основным производителем боеприпасов для Abrams», — сказал он.

close 100% Алина Джусь/«Газета.Ru»

24 мая румынские власти объявили дипломата российского посольства нежелательным лицом на территории страны.

12 мая генеральный директор «Ростеха» Сергей Чемезов заявил, что специалисты госкорпорации осмотрели трофейный танк Abrams.

Днем ранее глава Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин заявил, что на Авдеевском направлении российские войска уничтожили порядка шести танков Abrams.

Ранее в МИД РФ оценили решение Румынии объявить ее дипломата нежелательной персоной.