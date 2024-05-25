Стало известно, сколько родители в России потратят на выпускные детей в этом году

Все мысли выпускников сейчас заняты предстоящими экзаменами: 38% очень волнуются по этому поводу, 44% испытывают некоторое волнение и только 18% совсем не переживают об этом. Это показало исследование PR-агентство Mediacom.Expert и сервиса маркетинговых исследований Anketolog.ru, с результатами которого ознакомилась «Газета.Ru».

60% уже знают, на кого будут учиться, 37% планируют сориентироваться после того, как узнают результаты ЕГЭ. 77% планируют подавать документы в высшие, а 15% в средние специальные учебные заведения.

Большинство учащихся (93%) пойдут на свой выпускной. Подготовка к вечеру включает покупку одежды (83%), обуви (77%), аксессуаров (61%), поход в салон красоты (48%), маникюр (47%), покупку косметики (43%) и визит к косметологу (17%). Наряды для вечера будут приобретать в салонах (29%), заказывать на маркетплейсах (28%), покупать в магазинах или шоурумах (24%), а также шить на заказ (11%). На вечерний образ планируют потратить до 3 тыс. (11%), 3-5 тыс. (28%), 5-10 тыс. (29%), 10-15 тыс. (17%), от 15 тыс. (15%).

Учащиеся рассказали, где будет проходить мероприятие: в банкетном зале (42%), в школе (24%), на базе отдыха (18%) или на природе (10%). При этом у 41% выпускной планируется в безалкогольном формате. На самом мероприятии выпускники ждут дискотеку (68%), фотографа/видеографа (65%), встречу рассвета (59%), конкурсы (46%), программу от ведущего (45%), салют (33%), приглашенных артистов (17%), лимузин (12%) и фаер-шоу (11%).

78% планируют дарить подарки учителям: педагогам будут вручать цветы, сладости, сертификаты, фотоальбомы, деньги, ювелирные украшения, подарочные наборы.

На все мероприятие, не считая вечернего образа, родители выпускников потратят до 5 тыс. (14%), 5-10 тыс. (24%), 10-20 тыс. (26%), от 20 тыс. (37%).

Выпускной вызывает у учащихся смесь радости (61%), предвкушения (52%), грусти (49%), благодарности (35%) и тревоги (28%). 81% опрошенных поделились, что хотят поддерживать отношения с одноклассниками после окончания школы.

Ранее выпускникам объяснили, в каких случаях не стоит рисковать пересдавать ЕГЭ.